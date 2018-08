Carles Puigdemont Danimarkan dago hitzaldi batean parte hartzeko

Carles Puigdemont Danimarkara iritsi da gaur goizean, Bruselatik, Kopenhageko Unibertsitateko Politika Zientzien Sailak Kataluniako egoerari buruz antolatutako eztabaidan parte hartzeko.

Twitter bidez jakinarazi du Puigdemont berak Danimarkako hiriburuan dagoela, eta 14:00etan izango dela ekitaldia: 'Catalunya y Europa en una encrucijada para la democracia' (Katalunia eta Europa demokraziarako bidegurutzean).

Arribat a #København. A les 14h participo al debat "Catalonia and Europe at a crossroads for democracy" a la @uni_copenhaguen. Ho podreu seguir en directe a https://t.co/eHsgSGp5r4 pic.twitter.com/AdQ8I0dgsI