Torrentek gaurko deitu du Jordi Turullen inbestidura saioa

Roger Torrent Kataluniako Parlamentuko presidenteak ostegun honetarako deitu zuen atzo Jordi Turull JxCat alderdiko hautagaiaren inbestidura saioa, talde parlamentarioekin telefonoz kontsulta-sorta espresa egin ostean.

Horrela, Auzitegi Gorenak auzipetu baino lehen izendatuko dute presidente JxCaten hautagaia. Hain zuzen ere, 17:00etan hasiko da inbestidura saioa.

JxCatek, ERCk eta CUPek Turullen inbestidura saioa ostegun honetan egitea adostu zuten atzo arratsaldean. 22:00ak aldera agerraldia egin du bart Torrentek, Parlamenteko bulegoan, erabakiaren berri emateko.

“Ostiralean gerta daitezkeen esku-sartzeak” saihesteko premiazko saioa deitzea erabaki duela azpimarratu zuen Parlamenteko presidenteak; izan ere, Auzitegi Gorenak Jordi Turull ostiralerako deitu zuen, horren kontra kautelazko neurriak hartzea aztertzeko.

“Jordi Turull presidentea izango den ala ez herriaren ordezkariek erabakiko dute. Politika guztiaren erdigunean jar dezagun. Bihar Kataluniako subiranotasunaren ordezkariak bilduko gara, beti egin behar izan duguna egiteko: hitz egin, eztabaidatu, eta azkenik, bozkatu”, adierazi zuen.

Telefonoz kontsulta sorta egin ondoren, Turull proposatutako hautagai bakarra eta “babes handiena lor dezakeena” dela egiaztatu zuen Kataluniako Ganberaren presidenteak.

Jordi Turulli babesa eman edo ez ostegun honetan bilduko den kontseilu politikoan erabakiko dutela iragarri zuen CUPek. Batzarra 15:00etan hasiko da, inbestidura saioa abiatu baino bi ordu lehenago.

Kataluniar guztientzako Governa zuzenduko duela agindu du Turullek

Inor baztertu barik eta kataluniar guztientzako gobernatzea agindu zuen Jordi Turull JxCateko presidentegaiak. Gainerako diputatuek aukeratzea “ohore izugarria” izango litzatekeela gaineratu zuen Turullek.

“7,5 milioi kataluniarren eskubideak, askatasuna eta agindu demokratikoa babesteko eta garapena lortzeko atsedenik gabe lan egingo dut”, adierazi zuen txio batean.

Un honor immens. Si el Ple del Parlament em dóna la seva confiança, treballaré sense descans pel progrés i protecció dels 7,5 milions de catalans, els seus drets, la seva llibertat i el seus mandats democràtics. Amb diàleg amb tothom i per a tothom. https://t.co/zVnmY6iCXk

Carles Puigdemont Generalitateko president kargugabetuak gauean txio batean ziurtatu zuenez, Turull “155. artikuluaren ondorioak leheneratzeko presidente bikaina izango da”. “Estatuaren maniobrek ez dute bere duintasuna arrakalatuko”, erantsi zuen.

En @jorditurull serà un gran president per revertir els efectes del 155, per fer respectar el resultat del #21D i per garantir la legitimitat de les institucions nacionals catalanes. És un home honest i treballador. Cap maniobra de l'Estat podrà esquerdar la seva dignitat. pic.twitter.com/d8dew0j912