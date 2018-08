Eskoziako Poliziak haren burua entregatzeko eskatu dio Clara Ponsatiri

Clara Ponsati Kataluniako Hezkuntza kontseilari ohiaren abokatuarekin harremanetan jarri da Eskoziako Polizia, euroaginduari erreparatuta, hura atxilotzeko asmoz, Eskoziako Poliziak Twitter bidez azaldu duenez.

Poliziak adierazi duenez, hura aurkitzeko ikerketa abiatu dute, eta Ponsatiren abokatua lanean dabil "Ponsatik berak Poliziaren aurrean bere burua aurkeztu dezan".

We can confirm that we are in possession of a European arrest warrant for Clara Ponsati. We have made a number of enquiries to try to trace her and have now been contacted by her solicitor, who is making arrangements for Ms Ponsati to hand herself into police.