Puigdemont: 'Ez dut amore emango, ez dut atzera egingo'

Carles Puigdemont JxCateko buruak bere etorkizun politikoari buruzko mezua igorri du Twitter sare-sozialaren bidez, Alemaniako Neumünsterreko espetxetik. "Bidegabekeriak" eta "legez kontrakoak" diren jokabideak aurrez aurre izan arren, ez duela amore emango eta ez dela erretiratuko ziurtatu du Kataluniako presidente ohiak.

Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg