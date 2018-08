Teknologia

Telebista Internet bidez

Netflix estreinako eguna Estatuan, eduki-sorta zabalarekin

Agentziak | Erredakzioa

2015/10/20

Internet bidezko telebista zerbitzua hilean 7,99 euro ordainduta erabiltzeko aukera dago. Harpidedun berri guztiek hilabete bat doan izango dute.

Netflix Espainiara heldu da. Internet bidezko telebista zerbitzua eskuragarri dago hilean 7,99 euro ordainduta.

Netflixen harpidetu eta eduki-sorta zabala berehala ikusteko aukera dute Estatuko erabiltzaileek, besteak beste, telesailak, dokumentalak eta film originalak, eta baita munduko beste programa batzuk ere.

Netflix bereizmen handian eta Ultra HD 4Kn eskuragarri dago. Internet konexioa duen edozein pantailatan ikusi ahal dute erabiltzaileek, edozein Internet operadoreren bidez.

Hiru pakete

Streaming plataformak konexio bakarreko plan 'basiko' bat eskaintzen du hilean 7,99 euro ordainduta, bi konexioko eskaintza 'estandar' bat 9,99 euroren truke eta lau konexioko 'premium' plan bat Ultra HD 4Kn 11,99 euro ordainduta. Harpidetza edozein unetan bertan behera utzi daiteke, eta harpidedun berri guztiek hilabete bat doan izango dute.

Smart TV, tablet, smartphone eta bideo-joko kontsolatan Netflix ikusteko aukera dute, baita Apple TVn eta Google Chromecasten ere. Era berean, Vodafone Españarekin adostutako akordio bati esker, Vodafone TVn ere da Netflix.

Opari txartelak

Gainera, lehen egunetik Netflixeko opari txartelak eskuratu ahal dituzte bezeroek GAME, El Corte Ingles, Media Markt, FNAC eta Eroskin.

'Daredevil', 'Sense8', 'Grace and Frankie', 'Unbreakable Kimmy Schmidt', 'Marco Polo', 'Club de Cuervos' eta 'Narcos' jatorrizko telesailak ikusteko aukera dute erabiltzaileek, baita 'Chef's Table' dokumental-sorta eta 'Beasts of No Nation' luzemetrai originala ere. Haurrentzako eduki-sorta zabala da ere.

Katalogoa etengabe berritzen joango da izenburu berriekin. Filmen artean, aipatzekoak dira 'Crouching Tiger', 'Hidden Dragon: The Green Legend, Jadotville', 'The Ridiculous 6' eta Brad Pitten 'War Machine'.

