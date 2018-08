Obamak orrialde pertsonala zabaldu du Facebooken

Barack Obama AEBko presidenteak orrialde pertsonala zabaldu berri du Facebooken: "President Obama". AEBko buruzagiak sare sozial honetan ireki duen bigarrena da, aurretik "Barack Obama" izeneko fanpage profesionala zuelako (45 milioi jarraitzaile). Bigarren honekin, ordea, Etxe Zurian geratzen zaizkion 14 hilabeteetan herritarrekin harreman zuzenagoa izan nahi du.

Ordu gutxitan, 565.000 jarraitzaileren langa gainditu du orrialdeak. "Kaixo Facebook! Azkenean badut nire orrialde propioa", idatzi du bere aurreneko mezuan. Lerro batzuk idaztearekin batera, bideo bat ere igo du AEBko agintariak. Bertan, Etxe Zuriko atzeko lorategian ageri da, osteratxoa egiten. Horren arabera, urtxintxak, "belatz bat" eta "azeri bat" ikusi ditu inoiz "afal aurretik egin ohi duen paseotxoan".

"Espero dut orrialde honetan herrialde honek dituen arazo garrantzitsuenei buruzko benetako elkarrizketak izango ditugula. Nik neuk esaten dudana entzun eta zuon istorioak eta iritziak partekatu ahalko dituzue (Gauza dibertigarriak ere izango dira)", erantsi du mezuan.

Mark Zuckerberg Facebookeko presidenteak berak ongietorria eman dio Obamari, orrialdea zabaldu eta ordu batzuetara.

Etxe Zuriak duen estrategia digital berriaren emaitza da fanpage hau. Maiatzean Twitter kontua zabaldu zuten @POTUS izenarekin.

I just launched my Facebook page with a video on climate change. America will lead on this. The time to act is now. https://t.co/WG5y1FbhIA