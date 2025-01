Juanjo Menak alzheimerra duela iragarri du

Juanjo Mena gasteiztar orkestra zuzendariak Alzheimerren gaitza diagnostikatu diotela iragarri du, EITBra helarazitako bideo batean, eta "gaixotasunaren hastapen faseari" dagozkion sintomak dituela zehaztu du.

59 urte ditu Menak, eta "onartzeko zaila" den albistea bere egiteko prozesu betean dago. Lanean jarraitu du, nolanahi den, eta Berlingo Filarmonikoarekin, Dallasko Sinfonikoarekin eta Madrilgo Errege Antzokiaren Orkestrarekin aritu da irailetik.

Musikariak lanean jarraitu nahi du, "atseden gehiago hartuta", eta familia eta musika bera izango ditu "terapiarik onenak" etorkizunari aurre egiteko.

Good morning. In this video I would like to share an update with you about my health. The news is difficult to digest, but I want to reassure you that I feel well. I will continue to work, and I look forward to seeing you in concert halls soon. Take care of yourselves! pic.twitter.com/5eoMMP2C5U