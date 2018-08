Oscarrak

85. edizioa

Horrela joango da aurten Oscarren gaua

Erredakzioa

2013/02/22

Ekitaldiak 1.000 milioitik gora ikusle izango ditu 200 herrialde baino gehiagotan. Galaren ekoizleek hitzaldi "laburrak eta goxoak" eskatu dizkiete irabazleei.

Ted komediaren zuzendariak eta Family Guy telesailaren sortzaileak, Seth MacFarlanek, aurkeztuko du 2013ko Oscar Sarien zeremonia. Craig Zadan eta Neil Meron galaren ekoizleen aburuz, MacFarlanen interpretatzeko gaitasunari esker, aurtengoa "ikuskizun entretenigarri eta arina" izango da.

Aurten, gainera, 40 urtetan lehen aldiz, zeremoniaren aurkezleak Akademiaren izendapenak iragartzen lagunduko du. Edizio honetan, besteak beste, Ben Affleck, Jessica Chastain, Jennifer Lawrence, Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, Chris Evans, Jeremy Renner, Mark Ruffalo, Jean Dujardin, Christopher Plummer, Octavia Spencer, Meryl Streep eta Charlize Theron aktoreek ere Oscarren galan parte hartuko dute.

Musika

Ekitaldian, musikari ere egingo diote tartea, eta, ekoizleek azaldu dutenaren arabera, Barbra Streisandek, Adelek eta Norah Jonesek abestuko dute. Azken biak, gainera, Abesti Onenaren Oscarrera hautagaiak dira, "Everybody Needs a Best Friend" (Ted) eta "Skyfall" (Skyfall) abestiekin.

James Bond 007 agenteari omenaldia egingo diote Oscarren zeremonian eta horrelako omenaldi batean ezinbestekoa da Shirley Bassey abeslaria, Goldfinger, Diamonds are Forever eta Moonraker pelikuletako abestien ahotsa.

Pelikula handiak eta hitzaldi laburrak

Pelikula Onenaren hautagaien ospeak ere AEBetan eta atzerrian audientzia handia eragingo duela uste dute ekoizleek.

Lincoln da pelikula faboritoa, 12 sari jasotzeko hautagai baita. Steven Spielbergen lanak ditu hautagaitza gehien. Halere, Argo ere faboritoa da, "bakarrik" zazpi hautagaitza dituen arren, Bafta, SAG eta Urrezko Globoak sarietan irabazle suertatu baita.

Michael Haneke, Bemh Zeitlin, David O. Russel, Ang Lee eta Steven Spielberg lehian arituko dira zuzendari onenaren oscarra jasotzeko. Faboritoa Spielberg bada ere, ez litzateke harritzekoa izango saria Hanekek (Amour) edo Ang Leek (Piren bizitza) eskuratzea.

Aktoreen sailetan, ziur asko Daniel Day-Lewisek irabaziko du Gizonezko Aktore Onenaren Oscarra, eta emakumezkoei dagokienez, Jessica Chastainek eta Jennifer Lawrencek irabazi dituzte orain arteko sariak.

Ordutegiak

Hautagaiak 23:30 inguru (Espainiako orduan, UTC/GMT + ordu 1) hasiko dira alfonbra gorritik igarotzen, baina Oscar sarien ekitaldia ez da 02:30a arte hasiko.

eitb.com-eko lantaldeak alfonbra gorrian zein ekitaldian bertan gertatzen dena kontatuko dizu, zuzenean. Gainera, jarraipen berezia egingo dugu sare sozialetan (Twitter, Facebook, etab) eta eitb.com webgunean bertan.