15/04/2021 14:54 Sociedad Pandemia Diez argumentos para convencer a escépticos de la vacuna contra la covid-19 EITB Media | Agencias La Universitat Oberta de Catalunya ha elaborado un decálogo con argumentos contrastables para concienciar sobre la seguridad de la vacuna. Escuchar la página Escuchar la página

Vacuna contra la covid-19. Foto: EFE

Investigadores de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han elaborado un decálogo aportando argumentos científicos para convencer a las personas escépticas de vacunarse contra la covid-19 e informar sobre los beneficios que aportan estas vacunas.

Los expertos consideran que la información "veraz, contrastada y contextualizada" es "esencial" para conseguir motivar a la población y explicar los riesgos de la inoculación masiva de estas terapias, después de que las vacunas AstraZeneca y Janssen hayan motivado algunas dudas por algunos casos de trombosis aparecidos en pacientes que las recibieron.

Así pues, los expertos de la UOC han elaborado este decálogo con 10 argumentos a favor de la vacunación, más allá de polémicas relacionadas con la distribuición y centrándose únicamente en los efectos que tiene la vacuna en el cuerpo.

1. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pero sus beneficios son muy superiores a los riesgos que se asumen.

2. Desde el comienzo de la vacunación, los fallecimientos en residencias de ancianos se han reducido drásticamente.

3. Las vacunas son las terapias más seguras y los posibles riesgos de las vacunas son poco probables.

4. Las vacunas basadas en ARN se llevan estudiando desde hace veinte años.

5. Los riesgos derivados de la covid-19 son muy superiores, con riesgo de muerte, a las poco frecuentes trombosis derivadas de las vacunas.

6. No hacer una vacunación masiva prolongará la pandemia durante mucho más tiempo. No existen certezas, pero no hacer nada no va a mejorar la situación.

7. La vacunación masiva permite la vuelta a la normalidad y la recuperación paulatina de la normalidad.

8. Si ante una primera dosis no ha habido reacción, el riesgo de sufrir algún tipo de efecto secundario con la segunda dosis es mínimo.

9. Los profesionales sanitarios y el personal de residencias han sido los primeros colectivos en vacunarse y los efectos secundarios graves apenas han existido.

10. Vacunarse es un acto altruista: no solo se protege uno mismo, también contribuye a la protección de toda la sociedad, especialmente de aquellas personas inmunodeprimidas que no pueden optar a este tipo de terapias.