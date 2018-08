Ikertzaileak kutxa beltzeko 'audio artxibo' bat aztertzen ari dira

Hegazkineko kutxatik ?audio artxibo erabilgarri? bat atera ahal izan dute ikertzaileek asteazken honetan, baina ondorio fidagarrietara heltzeko ?asteak edo hilabeteak? beharko dituztela uste dute.

Horrela, istripuaren ikertzaileek bi albiste eman dituzte: albiste ona, hegazkinak ezbeharra izan baino lehen kabinan gertatutakoaren audio grabazioa berreskuratu dute. Eta albiste txarra, zer gertatu zen ez dakitela oraindik.

Adituak hegazkinaren kutxa beltzetako bat aztertzen ari dira jada, Parisen, eta baliteke gaur arratsaldean bertan izatea lehen datuak, Frantziako Fiskaltzak azaldu duenez.

Hegazkin batek bi kutxa beltz ditu: pilotuen solasaldiak grabatzen dituena eta hegaldiaren datu teknikoak biltzen dituena. Grabazioak dituena da topatu dutena; bestea ez dute oraindik aurkitu, baina Hollandek iragarri du kutxa beltz horren estalkia aurkitu dutela dagoeneko.

Aurkitu duten horren kasuan, ikertzaileek dagoeneko lortu dute informazioa ateratzea.

Hala ere, hegazkinaren arrastoak aztertzen ari diren ikertzaileek "asteak edo hilabeteak" beharko dituzte ezbeharraren inguruko ondorio fidagarriak ateratzeko.

Izan ere, kabinan gertatu zenaren ingurukoa ulertzeko "asteak edo hilabeteak" beharko dituztela aitortu du Remi Jouty Ikerketa eta Analisi Bulegoko zuzendariak prentsaurreko batean.

Frantziako, Alemaniako eta Espainiako agintari nagusiek agerraldia egin dute gaur, 150 hildako eragin dituen hegazkin istripuaren aurrean elkarlanean arituko direla erakusteko.

Lufthansak dio hegazkin pilaketagatik atzeratu zela hegaldia

Carsten Spohr Lufthansaren presidenteak espero du "berehala" argitzea zerk eragin zuen Germanwingsen hegaldiaren istripu "latza", bi kutxa beltzen informazioa aztertu ostean. Horietako bat dagoeneko aurkitu dute, eta bestearen bila ari dira.

El Prateko aireportuan bertaratu da Lufthansaren presidentea, biktimen senideei dolua agertzera, eta prentsaurrekoa ere eman du.

Gustura agertu da lehenengo kutxa beltzari esker audioak "landu" ahal izango dituztelako, eta bigarren kutxa beltza "berehala" aurkituko duten esperantza agertu du, ezbeharraren "ikuspegi osoa" edukitzeko.

Dena dela, "ulertezin"tzat jo du ezbeharra, eta konpainia osoa "shock" egoeran dagoela azpimarratu du.

Hegaldiak ordu erdiko atzerapena zergatik izan zuen galdetuta, une horretan aireportuan zegoen hegazkin pilaketagatik izan zela erantzun du, eta Airbusaren baldintza teknikoak "ezinhobeak" zirela berretsi du, aurreko egunean ikuskatu zutela, eta pilotuek esperientzia handia zutela.

Hegazkinak lurra jo aurretik larrialdi mezuren bat igorri ote zuen ere galdetu diote enpresariari, eta Frantziako agintariek esandakora mugatu da; izan ere, ukatu egin zuten halakorik.

Bestalde, Marseillara bi hegaldi berezi eskainiko ditu Lufthansak ostegun honetan, Düsseldorfetik eta Bartzelonatik, bidaiarien senideentzako eta lagunentzako.

Hala ere, senitarteko batzuk autobusez abiatu dira gauean Castelldefelseko Don Jaime hoteletik. Psikologoek bertan artatu zituzten asteartean. Horrela, 14 senide eta Gurutze Gorriko eta larrialdi sistemetako 11 kide 21:00etan abiatu dira Marseillara.

Espainiar nazionalitateko 51 biktima

Espainiako Gobernuak espainiar nazionalitatea zuten 51 biktima identifikatu ditu hegazkin bat Frantziako Alpeetan erorita hildako 150 pertsonen artean.

Francisco Martinez Segurtasuneko Estatu idazkariak egin du iragarpena goizean, Mariano Rajoyren Exekutiboak eratutako krisi mahaiak Moncloako Jauregian egindako bileraren ostean, eta 49 zirela esan badu ere, gero zabaldutako prentsa-ohar batean, 51ra igo dute kopurua.

Nolanahi ere, Germanwings konpainiaren esanetan, istripuan hildako espainiarrak 35 dira. Hori bai, hainbat pertsonak nazionalitate bikoitza zutela zehaztu du. Hori izan liteke datuen arteko aldearen azalpena.

Hildakoen artean Bartzelonan bizi den nafar bat dago. Rogelio Ofizialdegi da bera, 62 urtekoa, eta Delphi enpresak Kataluniako hiriburuan duen Giza Baliabideetako zuzendaria da. Oraingoz ez dago argi euskal herritar gehiagorik dagoen biktimen zerrenda.

Erreskate lanak

Erreskate eta bilatze taldeek lanarekin jarraitu dute asteazkenean, asteartean Bartzelona-Düsseldorf bidea egiten ari zen Germanwings konpainiako hegazkina erori zen tokian, Frantziako Alpeetan.

Ibilgailu mugimendua 07:00etan (Euskal Herriko ordua) areagotu da bertan, batik bat Seyne-les-Alpes herriaren inguruetan.

Pierre-Henry Brandet Frantziako Barne Ministerioaren bozeramaileak azaldu duenez, lekua prestatzen ari dira, helikopteroak bidali ahal izateko.

Agintariek itxaropen handirik ez dute, hegazkinean zihoazen 148 pertsonak hilik daudela uste baitute, eta segurtasun eremu handia ezarri dute.

Playback of flight #4U9525 with speed and altitude graph is available on http://t.co/FHoX6q0GHt pic.twitter.com/amfKBbdeok