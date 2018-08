Kopilotuak nahita amildu zuen hegazkina, Fiskaltzaren arabera

150 pertsona zeramatzala Frantziako Alpeetan asteartean amildu zen hegazkinaren kopilotuak nahita eragin zuen istripua, Marseillako Fiskaltzak jakinarazi duenez. Kopilotuak "hegazkina suntsitu nahi zuen", horren ustez, baina ez du argitu zergatik egin zuen. Dena dela, "atentatu terrorista izan zela pentsatzeko zantzurik ez dago", argitu du fiskalak.

Brice Robin Germanwings konpainiako hegazkin istripua ikertzen ari den Marseillako fiskalak agerraldia egin du ostegun honetan, eta datu argigarriak eman ditu bertan, azken orduetan indartu den hipotesia berresten duten datuak, hain zuzen. Izan ere, The New York Times egunkariak zabaldu duenez, pilotua kabinatik atera zen, baina gero ezin izan zen berriro sartu, barruan zegoen beste pilotuak utzi ez ziolako.

Fiskalaren hitzetan, hegazkinaren kopilotua bakarrik geratu zen, pilotua kabinatik atera zenean. Hegazkinaren kutxa beltzaren grabazioan entzun daitekeenez, pilotuak kopilotuari eskatu zion "hegazkinaren kontrola hartzeko" (litekeena da komunera joan izana). Segidan, kabinako jarleku bat mugitzen eta, ondoren, atea ixten entzuten omen da grabazioan.

"Hegazkina suntsitzea zuen helburu"

Orduan, bakarrik zegoela, hegazkinak behera egiteko maniobra abiatu zuen kopilotuak, eta, beraz, istripua "nahita" eragin zuela ondorioztatu daiteke.

Andreas Lubitz kopilotuak 28 urte zituen, eta Alemaniako Renania-Palatinatua estatu federatuan bizi zen, Montabaur herrian. Fiskalaren arabera, Bremenen trebatu zen pilotu gisa.

Robinen esanetan, kopilotua "bizirik" zegoen hegazkinak Alpeetako eremu malkartsua jo zuenean. Izan ere, fiskalak azaldu duenez, kutxa beltzaren grabazioan kopilotua "arnasa normaltasunez ari zen hartzen". Hegazkina amildu baino 10 minutu arinago "ez da ezertxo ere entzuten, isiltasuna erabatekoa zen", erantsi du fiskalak.

"Ez dakigu zergatik egin zuen, baina hegazkina suntsitu nahi zuela ondorioztatu daiteke", esan du. Marseillako fiskalak ez du "suizidio" hitza aipatu bere agerraldian, 150 lagunen heriotzaren "erantzule" izan daitekeelakoan.

Ikertzaileen arabera, bidaiariak ez ziren kabinan gertatzen ari zenaz konturatu. Izan ere, kutxa beltzean erregistratutako audioan ez da oihurik entzuten, ez behintzat azken unera arte. Fiskalaren hitzetan, A-320 hegazkina "oso handia" da, eta bidaiariak kabinatik urrun daude. "Hegazkinak eztanda egin zuen mendien kontra jotzean. 150 lagunak berehala hil ziren", azaldu du fiskalak.

Prentsaurrekoa egin baino lehen, datu hauen guztien berri eman die Marseillako fiskalak biktimen senitartekoei. "Galdera asko egin dizkidate, eta guztia azaltzen saiatu naiz", azaldu du.

Kopilotuak atentatu terrorista egin nahi ote zuen galdetu diotenean, Marseillako fiskalak baztertu egin du aukera hori: "Ez dago hori pentsatzeko zantzurik".

Ostegun honetan Lubitzen etxea eta haren gurasoen etxebizitza Montabauren miatzeko agindua eman du Düsseldorfeko Fiskaltzak. Horrela, kopilotuaren etxeetatik poltsekin eta kutxekin atera dira poliziak.

ALERT Police deployed to guard the home of Germanwings copilot Andreas Lubitz in Montabauer, Germany /@News_Executive pic.twitter.com/YnLiimziic