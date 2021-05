NFTen merkatua: autoretza, espekulazioa eta Boliviak adina kutsatzen duen industria

Jack Dorseyek (Twitterren sortzaileetako bat eta enpresaren zuzendari exekutiboa) historiako lehen txioa —Dorseyek berak 2006ko martxoan idatzitakoa— enkantean jarri zuen 2021eko martxoan. 2,9 milioi dolarrean erosi du azkenean Sina Estavi enpresariak, NFT (non-fungible token) formatuan. NFT bat aktibo digital mota bat da, ondasun bakar, banaezin eta egiaztagarri bat ordezkatzen duena. Hala, Estavik txioaren egiazkotasun agiriaren antzeko zerbait eskuratu du, txioa bera edonork ikusi eta konpartitu dezakeen arren.

Hilabete berean, Beeple artista digital estatubatuarrak Everydays.The First 5000 Days collagearen NFTa saldu du 69 milioi dolarren truke, Christie's enkante etxe ezagunean.

Aipatutakoez gain, azken hilabeteotako prentsan askotarikoak izan dira aktibo digitalen inguruko goiburuak: pixel bat erosi dute 1,1 milioi euroren truke, Disaster Girl izeneko memea —neskato bat kamerari begira ageri da, atzean sute bat duela— 500.000 dolarrean saldu dute eta Kings of Lion rock taldeak bere hurrengo lana NFT formatuan kaleratuko duela iragarri du.

Christie's is proud to offer "Everydays - The First 5000 Days" by @beeple as the first purely digital work of art ever offered by a major auction house. Bidding will be open from Feb 25-Mar 11.



Learn more here https://t.co/srx95HCE0o | NFT issued in partnership w/ @makersplaceco pic.twitter.com/zymq2DSjy7