Dena prest da Ordizian euskal eskola publikoaren aldeko jaia ospatzeko

'Publikoa aI do!' leloa duen edizio honetarako prestatu dituzten jarduerak lau gunetan banatu dituzte. Jaia, baina, nonahi izango da Ordizian egun osoan zehar.

publikatuta: 2024/05/31 10:28 (UTC+2)

azken eguneratzea: 2024/06/02 09:34 (UTC+2)

Euskal Eskola Publikoaren 31. Jaia Ordizian (Gipuzkoa) ospatuko dute, gaur, Publikoa aI do! lelopean (hitz-jokoa da, batetik ari du barik ai do esaten dutelako Ordizian, eta bestetik I do horrek Publikoa guk egiten dugula adierazten baitu), Eskola Publikoaren balioak eta indarguneak transmititzeko asmoarekin. Herri barneko hainbat gunetan egingo dira aurtengo jaiko jarduerak, eta EITBk bere txokoa izango du, Go!azen eta Makusi protagonista nagusi dituela.

Guztira, lau gune finko eta jarduera ibiltariak izango dira. Lehenengo guneak Plaza Nagusia, Garagartza eta Goen plazak hartuko ditu, bigarrena Barrena parkean izango da, hirugarrena frontoi eta arboleda inguruan, eta laugarrena Jose Migel Barandiaran plazan. Horrez gain, eta urtero bezala, hainbat kale jarduera izango dira.

Jaiaren egitaraua gunez gune

Ordiziako Plaza Nagusia, Garagartza eta Goen plazen ingurua izango da Euskal Eskola Publikoaren 31. Jaiaren lehenengo gunea. Garagartza plazan eta alboko parkingean, puzgarriak egongo dira egun osoan zehar, eta Goen plazan, Mustaren perkusio tailerra. 12:00etan, Pirritx, Porrotx eta Marimotots Plaza Nagusiko oholtzara igoko dira, eta kontzertuen txanda izango da ondoren: Goxua'n Salsa 15:30ean eta Dupla 17:30ean.

Barrena parkea izango da jaiaren bigarren gunea, eta bertan egingo da irekiera ekitaldia 11:00etan. 12:00etan, Oihan Vegak dantzan jarriko gaitu, eta gero, 14:00etan, Izaskun Mujika ipuin kontalariaren txanda izango da "Ipuinen lapikoa" ikuskizunarekin. 15:30ean, dantza egiteko unea izango da Gora bihotzaken antzerki musikalarekin, eta amaitzeko, 17:30ean, Antxo ta Pantxaren "Eman bizia" antzezlana izango dugu oholtzan.

Horrez gain, hainbat jarduera eta txoko izango dira Barrena parkean egun osoan zehar: Munduketariak gunea, Pai jolas kooperatiboak eta Jokai euskal mitologia jolasak. Halaber, Kaikuk tailerra eta ikuskizuna eskainiko ditu. Lasai egoteko gunea ere izango da Barrena parkea.

Frontoi eta arboleda inguruan izango da hirugarren gunea. Frontoi txikian, Eroski gunea egongo da, Elikadura Eskola programarekin. Makusi gunea (EITB) ere egongo da bertan egun osoan zehar, eta 13:30ean Go!azen saiokoen photocalla. Bazkaltzeko gunea ere izango da hirugarren gunea; izan ere, Hazi egongo da frontoi txikiaren aurrean, eta eusko labeldun barazki parrillada eta eusko labeldun hanburgesak eskainiko ditu. Arboledan, berriz, Urdanetarrak Guraso Elkarteko kideak egongo dira, Biziolarekin elkarlanean, paella ekologikoa prestatzen.

Hanburgesa eta barazki parrilladekin lortzen diren etekinak Ordiziako guraso elkarteak antolatzen duen hamaiketako osasuntsurako izango dira.

Jaiko laugarren gunea Jose Migel Barandiaran plaza izango da. Bertan, kirolgunea egongo da eta herriko taldeen parte-hartzea izango dugu. 11:30ean gimnasia erritmikoko eta saskibaloiko taldeak egongo dira, 13:00etan eskubaloia eta errugbia, eta 15:30ean futbola eta txirrindularitza.

Ordizian ez da egongo jai girorik ez duen txokorik! Euskal Eskola Publikoaren 31. Jaian giroa berotzeko hainbat ekintza ibiltari izango dira kaleetan zehar: Xixka magia elkarteko magoak, Burrunbazale txaranga, Ordiziako erraldoiak eta Ordiziako Musika Eskolako Banda, Ordiziako txistulariak eta euskal dantzak eta Reperkusion Feminista eta Euskal Eskola Publikoaz Harroaren kalejira!

Garraioa eta aparkalekuak

Urtero bezala, Euskal Eskola Publikoaren Jaira garraio publikoan edo antolatutako autobusetan joateko gomendatu dute. Hala ere, ibilgailu pribatuentzako aparkalekuak ere egongo dira.

Ordiziara heltzeko aukeretako bat trenez joatea izango da, baina autobusez ere bertaratu daiteke, betiko orduetan.

Turismoak aparkatzeko hainbat leku egongo dira: Trebijano, Agirrebide aldapako aparkalekua, Urdaneta eskola, Goierri Eskolako Ingenieritza Eskolako parkina, Lortek eta Goieki. Mugitzeko zailtasunak dituzten pertsonak daramaten kotxeentzako aparkalekua CAFen egongo da.