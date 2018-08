AEBk Estatu Islamikoaren aurkako erasoak abiatu ditu Sirian

AEBk eta "nazio aliatuek" Estatu Islamikoaren (EI) aurkako aire-erasoak abiatu dituzte jada Sirian, duela bi aste Barack Obama presidente estatubatuarrak aurreratu zuenez.

"AEBren eta nazio aliatuen indarrek Estatu Islamikoaren aurkako erasoei ekin diete Sirian, gerra-hegazkinak, bonbardaketak eta Tomahawk misilak erabilita", iragarri du Twitterren John Kirby Pentagonoko bozeramaileak.

AEBren Armadak atzo jaso zuen Sirian bonbardaketak hasteko agindua. Ez dute zehaztasun gehiagorik eman, "operazioa martxan dagoelako".

Irailera arte, Obamak baztertu egin zuen Estatu Islamikoaren aurkako erasoak Siriara ere zabaltzea, eta, duela urtebete, Siriako Erregimenaren aurka egitea baztertu zuen, arma kimikoak erabiltzen zituen arren.

Estatu Islamikoaren hazkundeak eta Mendebaldeko herritarren exekuzioek Ekialde Hurbilean operazio militarra abiatzera behartu dute Obama, Irakeko eta Afganistango gerrak hasi eta hamarkada batera.

US military & partner nation forces have begun striking ISIL targets in Syria using mix of fighters, bombers and Tomahawk missiles.