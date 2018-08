Cameronek gehiengo osoarekin irabazi ditu hauteskundeak

David Cameronen Alderdi Kontserbadoreak gehiengo osoarekin irabazi ditu Erresuma Batuko hauteskundeak, zenbatuta dauden 646 barrutietan (650 dira guztira).

Kontserbadoreek 326 eserleku eskuratu dituzte eta Ed Milibandek gidatutako laboristen alderdiak 232. Azken horiek kolpe handia hartu dute Eskozian, bertan Eskoziako Alderdi Nazionalak ordezkari kopuru handia lortu du.

Salmonden alderdiak hirugarren lekua eskuratu du Londresko Parlamentuan, 56 kiderekin; ondoren, Nick Cleggek gidatutako liberaldemokratak izango dira, 8 parlamentarirekin eta, azkenik, Erresuma Batuaren Independentziaren Alderdia, ordezkari bakarrarekin.

Cameron lehen ministro britainiarraren garaipenak egonkortasun politikoa ekarriko luke eta, horri esker, hauteskundeak baino lehen aurreikusitako negoziazio politiko korapilatsuak ekidingo lituzkete.

Buruzagi kontserbadoreak ez du jada "torien" Ipar Irlandako Alderdi Unionista Demokratikoaren (DUP) babesik behar; Peter Robinson alderdi horretako liderrak bere burua eskaini baitu kontserbadoreak zein laboristak babesteko, berdinketa geratuz gero.

One nation, one United Kingdom - that is how I hope to govern if I am fortunate enough to continue as Prime Minister.