Laboristen porrota: Ed Milibandek 232 eserleku eskuratu ditu

Hauteskunde aurreko inkestak krudelak izan daitezke zenbaitetan. Erresuma Batuan bi alderdi nagusien berdinketa teknikoa aurreikusten zuten, baina alde nabarmena atera dio David Cameronen Alderdi Kontserbadoreak Ed Milibanden Alderdi Laboristari. Emaitza ofizialen arabera (650 barrutietatik 643 zenbatuta), laboristek 232 eserleku eskuratu dituzte eta kontserbadoreek, 326. Emaitza kaskarrak direla eta, dimisioa aurkeztu du eguerdian buruzagi laboristak.

Ed Miliband bigarren indar izatearekin konformatu beharko da, David Cameronen gehiengo osoaren aurrean.

Atzokoan bezala, Twitter erabili du Milibandek bere "etsipena" adierazteko:

This has clearly been a very disappointing and difficult night for the Labour party. To every member and supporter, I want to say thank you.