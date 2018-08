Greziak zatituta eta emaitza argirik gabe egingo dio aurre galdeketari

Grezia prest dago igandean egitekoa den erreferendumerako, zatiketak eta corralitoaren presioak baldintzatutako kanpaina bukatu ostean.

Izan ere, kanpaina atzo itxi zuten, baiezkoaren eta ezezkoaren aldekoek egindako bi elkarretaratze jendetsurekin. Gainera, nahiz eta galdeketan zordunen baldintzak onartuko dituzten galdetuko duten, sentsazioa da Europan etorkizunik izatea jokoan dagoela.

Alexis Tsipras Greziako lehen ministroak, Syntagma plazan, "ultimatumei" eta "beldurrari" ezetz esatea eskatu zien hiritarrei, "duintasun" mezu bat helarazteko. Handik hainbat kaletara, Atenaseko estadio zaharrean, Yorgos Kaminis alkate independenteak baiezkoaren aldeko kanpaina egin zuen.

"Bozkatzera behartzen gaituzte, pentsatzeko denborarik izan gabe, eztabaidatu gabe, inork ulertzen ez duen galdera batekin", esan zuen Kaminisek, Europako banderak astintzen zituzten milaka pertsonaren txalo artean.

Erreferendumak Greziako gizartea banandu du, eta aurreko asteartean amaitutzat jo zuten proposamen baten inguruko galdera bati aurre egin beharko dio.

Syriza Gobernuan agintzen duen alderdiaren kanpainak ezezkoaren aldeko apustua azpimarratu du, Grezia indartuko duelakoan, hurrengo negoziazioei begira.

Baiezkoaren aldeko kanpaina Greziako oposizioko alderdiek eta Europako gehiengoak babestuta dago eta herritarrek "probokaziotzat" jo dute jarrera. Gainera, eurogunean jarraitzeko aukera bakartzat aurkeztu dute.

Tsiprasek behin eta berriro esan du Gobernuak akordioa lortuko duela datorren asteartean, galdeketaren emaitza gorabehera, eta berretsi egin du ez duela zalantzan jartzen Greziak euroan jarraitzea "faktua" da.

Let us make history together, once again. I invite you to say a big & proud #OXI / NO to ultimatums this Sunday. #Syntagma #Greferendum