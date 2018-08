Mugak zaintzeko polizia taldea sortzea adostu dute EBko buruzagiek

Europar Kontseiluak egindako proposamena ontzat hartu dute EBko estatuburu eta gobernuburuek. Horrenbestez, 2016ko ekaina amaitu baino lehen, mugak zaintzeko polizia talde berezia sortzea adostu dute. Konpromisoan bat eginda, negoziatzeari ekin beharko diote orain agintariok.

"Europako txandakako Presidentetza eskuz aldatu baino lehen (Herbehereen esku dago ekainaren 30era arte) osatu beharko litzateke polizia talde berezi hori", Europar Batasuneko buruzagiek sinatutako akordioaren arabera.

Donald Tusk Europar Kontseiluko presidenteak Twitter bidez eman zuen horren berri, ostegunean, 22:00ak aldera, baina bestelako xehetasunik eskaini gabe:

We agreed to rapidly examine @EU_Commission's proposal of strengthening EU external borders; ministers to adopt position by July. #EUCO