Saudi Arabiaren Teherango enbaxadari eraso diote manifestariek

Larunbat gauean, hainbat lagunek eraso egin diote Saudi Arabiak Teheranen duen enbaxadari . Hain zuzen ere, eraso horren berri ematen duten irudiak eta bideoak zabaldu dituzte sare sozialetan.

Irudi horietako batean hainbat manifestari egoitza diplomatikoan sartzen eta hari su ematen ageri dira, Nimr al Nimr buruzagi erlijioso xiitaren exekuzioagatik protestan.

VIDEO: 12:08 AM, seems molotov cocktail thrown at Saudi embassy building in Tehran, protest over al-Nimr execution pic.twitter.com/d6vFKPcD6R