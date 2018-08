2 lagun hil dituzte eta 20 zauritu Munsterren, furgoneta batekin harrapatuta

Hainbat lagun hil dira larunbat honetan Munster Alemaniako hirian (310.000 biztanleko hiria, Renanian) izandako auto-harrapaketa masibo batean.

Munster hiriko Poliziak baieztatu duenez, gutxienez 2 pertsona hil dituzte eta 20 zauritu, furgoneta batekin harrapatuta. Zauritu horietatik 6 egoera kritikoan daude, gainera.

Harrapaketa egin duen furgonetako gidariak bere buruaz beste egin du tiro batez.

Poliziaren arabera, erasotzaileak furgoneta bat erabili du Kiepenkrl jatetxearen inguruan zebilen jendea harrapatzeko. Inguru horretan bertako zein turista ugari ibiltzen da eta gaur, eguraldi ona lagun, jendetza zebilen.

