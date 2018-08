AEBko eta Koreako ordezkaritzek bilera egin dute bi Koreen arteko mugan

AEBko eta Ipar Koreako bi ordezkaritzek bilera egin zuten atzo, igandean, Panmunjon herrian. Ipar eta Hego Koreako mugan desmilitarizatutako eremu batean, AEBko Estatu sailak jakinarazi duenez.

Donald Trump presidente estatubatuarraren eta Kim Jong Un Ipar-Koreako liderraren arteko bilera errekuperatzeko aukerak aztertu dituzte bi aldeek, Heather Nauert Estatu saileko bozeramailearen esanetan.

Trumpek Twitter bidez hitz egin du bilkura horri buruz: "Estatu Batuetako taldea Ipar Koreara iritsi da Kim Jong Un eta nire arteko bilera prestatzeko".

Our United States team has arrived in North Korea to make arrangements for the Summit between Kim Jong Un and myself. I truly believe North Korea has brilliant potential and will be a great economic and financial Nation one day. Kim Jong Un agrees with me on this. It will happen!