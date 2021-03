Ever Given ontzia flotarazteko ahaleginak huts egin du, berriro

Ever Given kargaontzia flotarazi eta Suezko kanala libratzeko beste saiakera bat egin dute, bart, baina ahaleginak huts egin du. Itsasgora eta ilargi betea, bi baldintza horiekin erreskaterako "une egokia" zela uste arren adituek, ez da hala izan.

"Tamalez, itsasoaren egoerak ez digu lagundu Ever Given berriz martxan jartzen", esan du Leth Agencies erreskate-operazioa zuzentzen ari den konpainiak, sare sozialetan. Gaur, igandea, berriro saiatuko dira ontzia askatzen, atoiontzi berezien bidez.

