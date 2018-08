Urriaren 1ean hauteslekuak non egongo diren jakinarazi du Puigdemontek

Kataluniako Gobernuak webgune berri bat jarri du martxan, urriaren 1eko erreferendumean hauteslekuak non egongo diren eta, beraz, herritarrek botoa non eman dezaketen jakinarazteko.

Carles Puigdemont Generalitateko presidenteak Twitter bidez zabaldu du atari digital horren lotura.

Guardia Zibilak erreferendumaren kontra atxiloketak eta miaketak egin eta hurrengo egunean iritsi da Kataluniako Gobernuaren iragarpena.

Puigdemontek ondoko mezua idatzi du Twitter sare sozialean duen kontuan: "Non bozkatu ahalko da datorren urriaren 1ean? Webgune honetan topatuko duzu zein hautesleku dagokizun: onvotar.garantiespelreferendum.com".

Lotura horretan klik eginda, 'Erreferenduma 2017' izeneko atarira helduko da erabiltzailea, eta 'Non bozkatu' atalean, bere NAN zenbakia, jaiotze-data eta posta kodea sartu beharko ditu, urriaren 1ean zein hauteslekutan bozkatu behar duen jakiteko.

On es podrà votar el proper dia 1 d'octubre? En aquesta web trobaràs el lloc on et correspon: https://t.co/NYSkMLFjhv