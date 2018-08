Forcadell kartzelatik irten da, 150.000 euroko bermea ordainduta

Carme Forcadell Kataluniako Parlamentuko presidentea kartzelatik irten da, ostiral honetako arratsaldeko lehen orduan, 150.000 euroko bermea ordainduta. Auzitegi Goreneko Pablo Llarena epaileak ezarri zion fidantza hori.

Forcadell Audi markako auto batean irten da espetxetik; gidariaz gain, beste bi lagun zihoazen bertan. Eskolta-moduan, gainera, beste auto bat zebilen.Ez du adierazpenik egin kartzelatik atera denean.

Kataluniako Parlamentuko presidentea atzo gauean iritsi zen Alcala Mecora, 23:30 aldera, kolore grisa zuen auto batean, Guardia Zibilaren furgoneta batek lagunduta. Ia hamabost ordu eman ditu espetxean; Alcala Mecon bertan, Dolors Bassa eta Meritxell Borras kargugabetutako kontseilariak daude.

Pablo Llarena epaileak Forcadell aske uztea agintzeko eman duen autoak dakarrenez, ANC Kataluniako Aanblada Nazionaleko diruzainak egokitu du bermea; atzo, plataforma independentista horrek esan zuen bere "erresistentzia-kutxak" egingo ziela aurre Kataluniako Parlamentuko kideek eman behar zituzten bermeei. Matxinadagatik, sediziogatik eta dirua bidegabe erabiltzeagatik deklaratu behar izan dute.

ANCk (Forcadell berak ere zuzendu zuen, bere garaian) deia egin du "elkartasun kutxan" funtsak sartzeko; Omnium Culturalekin batera bultzatu du kutxa hori, xede izanik "Estatuaren erasoei" aurre egitea. Kartzelatik irtenda, eta epailearen aginduz, Forcadell astero joan beharko da epai-egoitzan, eta ezin izango da Espainiatik irten.

Llarenak, halaber, agindu dio Gorenean azaltzea deia jasotzen duen bakoitzean; ohartarazi dio kartzelara joango dela neurri horiek ez baditu betetzen.

'Kontzientzia, lasai'

Kartzelatik atera orduko, Forcadellek Twitter bidez esan du "kontzientzia lasai" duela, hartutako erabakiak "zuzenak" izan direlako: "Parlamentuan, herri subiranotasunaren egoitzan, adierazpen askatasuna bermatzea", idatzi du.

Beste txio batean, berriz, espetxean dauden kontseilariak izan ditu gogoan. "Ez zaituztegu ahaztuko, libre nahi zaituztegu, etxean, zuen familiekin. Zuekin gaude", gehitu du.

Als qui encara esteu privats de llibertat. No us oblidem, us volem lliures, us volem a casa, us volem amb les vostres famílies. Estem amb vosaltres.