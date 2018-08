Junqueras, espetxetik: 'Haserrea adore eta pertseberantzia bihurtu'

Auzitegi Goreneko gai penaletarako gelak espetxean jarraitzeko erabakia hartu ondoren, Oriol Junqueras Generalitateko presidenteorde kargugabetuak jendearen babesa eskertu du: “Haserrea adore eta pertseberantzia bihurtu”.

“Eutsi, nik eutsiko diot eta”, esan du Twitter sare sozialean. Bestalde, indarra eta batasuna mantentzea eskatu du ERCko buruzagiak.

“Datozen egunetan indartsu eta baturik mantendu. Haserrea adore eta pertseberantzia bihurtu. Gorrotoa maitasuna. Hurkoarengan pentsatu beti. Berregin behar dugunean pentsatu. Eutsi, nik eutsiko diot eta. Eskerrik asko zuen babesagatik. Maite zaituztet”, adierazi du.

Junqueras: "En aquests dies que vindran, mantingueu-vos forts i units. Transformeu la indignació en coratge i perseverança. La ràbia en amor. Penseu sempre en els altres. En el que hem de refer. Persistiu perquè jo persistiré. Gràcies per tot el vostre suport. Us estimo."

ERCk Europako Justiziara joko du

Gorenaren erabakia deitoratu du Sergi Sabria ERCko bozeramaileak. “Badaezpadako espetxeari juridikoki eusterik” ez dagoela adierazi du Sabriak Twitter sare sozialean. Erabakiak ezustean harrapatu ez dituela erantsi du; izan ere, beste behin ere komunikabideek aurreratu dute.

Hala ere, Junqueras kartzelatik ateratzeko saiakeran bere alderdiak ez duela etsiko ohartarazi du Sabriak. Auzia Europako Justiziara eramango dutela gaineratu du: “Borrokan jarraitu eta Europara eramango dugu, Junqueras itzuli ahal izateko”.

"Errealitate alternatibo" bat sortzea leporatu dio Junquerasen abokatuak Gorenari

Andreu Van den Eynde Junquerasen abokatuaren hitzetan, Auzitegi Gorenak autoan errealitatea bortxatzen du, “errealitate alternatibo” bat sortuz. Junqueras pertsona bortitza litzateke eta indarkeria bultzatuko luke, Gorenaren arabera.

Espetxean mantentzeko autoa funtsean epai bat dela uste du abokatuak: “Norbait errudun jotzen du oraindik hasi ez den prozedura batean”.

Puigdemont: “Ez dira preso politikoak dagoeneko, bahituak baizik”

Gorenaren erabakia kritikatu du Carles Puigdemont Generalitateko presidentak, eta lau buruzagi soberanistek kartzelan jarraitzea deitoratu du: “Ez dira preso politikoak dagoeneko, bahituak baizik”.

Auzitegiaren erabakiaren berri izan ondoren, independentismoak beti “bide baketsuaren” aldeko apustua egin duela ziurtatu du Puigdemontek Twitter sare sozialean. Independentismoak aurkitu duen erantzun bakarra bere buruzagientzako kartzela izan dela salatu du.

Hi ha un conflicte a resoldre entre Catalunya i Espanya. Nosaltres hem apostat sempre per la via pacífica i el diàleg. Les urnes han parlat 3 vegades inequívocament. Malgrat això @junqueras és retingut a Estremera. I els Jordis. I en Quim. Ja no són #presospolítics, són ostatges pic.twitter.com/zpv3tb73yX