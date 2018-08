Llarenak Puigdemont eta espetxean dauden bost diputatu katalanak kargugabetu ditu

Pablo Llarena Auzitegi Goreneko magistratuak prozesu subiranistaren instrukzioa amaitu du, eta behin-behinean kargu publikoa kendu die Carles Puigdemonti eta espetxean dauden bost diputatu katalanei (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raul Romeva eta Jordi Sanchez). Guztiak ere matxinada delituagatik auzipetuta daude. Dena den, neurriak oraingoz ez dio eragingo Belgikan erbesteratuta dagoen Antoni Comin diputatuari, auzipetze autoari jarritako errekurtsoa ebatzi zain. Llarenak jakinaren gainean jarri du Kataluniako Parlamentua.

Prozedura Kriminalaren Legearen 384Bis artikuluaren arabera, auzipetzea irmoa denean eta epaileak "talde armatuekin, terrorismoarekin edo matxinadarekin" lotutako delituengatik behin-behineko espetxealdia agintzen duenean, kargu publikoa duen auzipetuak "automatikoki" kargu publikoa galduko du espetxealdiak irauten duen bitartean.

Bestalde, Llarenak errebeldian deklaratu ditu Europako beste herrialde batzuetan erbesteratuta dauden auzipetuak: Carles Puigdemont, Antoni Comin, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsati, Marta Rovira eta Anna Gabriel. Horiek guztiak aparteko pieza bateak ikertuko ditu. Are gehiago, Llarena ez du auzi hau itxiko horien egoera konpondu arte.

Bien bitartean, instrukzio epailearen esanetara dauden gainerako 18 auzipetuak ahozko epaiketaren hasieraren atarian gelditu dira, baldin eta Goreneko Zigor Aretoak hala erabakitzen badu.

Puigdemont: "Justiziak politika egiten jarraitzen du"

Carles Puigdemontek Pablo Llarena magistratuaren erabakia kritikatu du Twitter sare sozialean argitaratutako mezu batean.

"Erabaki honek Estatuaren kalitate demokratikoaren maila agerian uzten du. Politika egiten jarraitzen duen justiziak hiritarrek botoen bidez erabakitako kolpatzen du. Luzea izango da, baina irabazi egingo dugu. Errepublikan 155are monarkiak zanpatzen dituen oinarrizko eskubideak gailendu behar dira", adierazi du.

Aquesta decisió descriu el nivell de qualitat democràtica de l'Estat. El vot dels ciutadans, malmenat per una "justícia" que continua fent política. Serà llarg, però guanyarem. La república ha de fer prevaldre els drets fonamentals que la monarquia del 155 trepitja. https://t.co/VO4QQJBmoq

La part més surrealista és aquesta que us reprodueixo: "hasta que sean hallados". Ho diu un jutge que sap perfectament on sóc i que estic complint les condicions fixades per la justícia alemanya. I a la qual envia constantment informació. pic.twitter.com/HW7GDumNx7