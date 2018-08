Klimari buruzko akordio proiektua adostu dute Parisen

Klima aldaketari aurre egiteko akordio proiektua lortu dute larunbat goizaldean Parisen eta gaur 11:30etik aurrera aurkeztuko dute Klima Aldaketari buruzko Parisko Goi-bileraren baitan, bileraren iturriek BFM telebista kateari azaldu diotenez.

Laurent Fabius Frantziako Atzerri ministro eta goi-bileraren presidenteak testua banatuko die 195 herrialdeetako ordezkariei.

Gero, testua ikusteko eta eztabaidatzeko tartea izango dute aldeek eta, aurreikuspenen arabera, arratsaldean onartuko dute.

Manifestazio ekologista deitu dute larunbaterako, Parisen

Talde ekologista ugarik jendetsua izan asmo duen manifestazioa deitu dute gaurko, Parisen, mota honetako ekitaldiak debekatuta dauden arren. Azaroaren 13ko atentatuen ostetik, Larrialdi Egoeran dago Frantzia, eta manifestazio oro, galarazita.

350.org, Attac, Confederation Paysanne, Reseau Sortir du Nucleaire eta Climate Games taldeak daude deitzaileen artean. Horien ustez, "gutxienez 8.000 lagun" bilduko dira Frantziako hiriburuko kaleetan. Polizia jakinaren gainean dago, eta sare sozialetan bolo-bolo dabil:

#D12 location, revealed! Meet us along the Avenue de la Grand Armee in Paris at Noon: https://t.co/C8LSBkHcZG pic.twitter.com/7lXvPdsiLS