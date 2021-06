G7 taldeak % 15eko gutxieneko bazkun-zerga globala ezartzeko akordioa itxi du

Munduko ekonomia garatuenek (G7) akordio "historikoa" itxi dute Londresen, zerga sistema globala erreformatzeko, Rishi Sunak Erresuma Batuko Ekonomia ministroak iragarri duenez.

Horrela, erraldoi teknologiko multinazionalek zerga ekarpena egin beharko dute, adierazi Sunakek Twitter sare sozialean.

¿ At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.



¿The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91