Music Box Festibalean Bill Ryder-Jones eta Tindersticks-en kontzertuak

2016/03/09

Martxoaren 18an, iluntzeko 20:30etatik aurrera Bill Ryder-Jones artista britainiarrraren eta Arrasateko Mery May and the Muppest taldearen kontzertuak egongo dira.

Martxoaren 18an eskainiko den Bill Ryder-Jones eta Mery May and the Muppets taldeen kontzertuetarako sarrerak salgai daude www.ticketea.com webgunean 7/9 €ren truke. Festibalaren kontzertu garrantzitsuenetarikoak apirilean izango dira Delorean eta Tindersticks taldeen eskutik. Delorean talde zarauztarrak Mikel Laboa omenduko du Pasaiako Albaola Itsas Kultur Faktorian apirilaren 10ean. Kontzertua baino arinago, Les Marines dj-ek emanaldia eskainiko dute eta museoa ezagutzeko aukera ere egongo da. Sarrerak laster izango dira salgai. Bestalde, Tindersticks eta Frank, Miramongo anfiteatroan izango dira apirilaren 16an. Anfiteatroa publiko guztiarentzat estreinatuko dute bi musika-taldeek beren azken diskoak aurkezteko emango dituzten kontzertuekin. Sarrera doan izango da lekuaren edukiera bete arte. Donostia 2016 Fundazioak eta Ginmusicak antolatzen dute Music Box Festibala.

