Mundua

Sare sozialak

Israeleko bonbardaketetan egindako 'selfiek' polemika piztu dute

Erredakzioa

2014/07/11

Israelen ikasten dauden gazteek hasitako joera da, #RocketSelfie traola erabilita, eta haserrea eragin du sare sozialetan.

Sare sozialen inguruan sortutako azken polemika da. Israelek Gaza bonbardatzen duen eta hildakoen kopuruak gora egiten duen bitartean, Israelen bizi diren zenbait gaztek bonbardaketak selfiak egiteko aprobetxatzen dituzte; hau da, sakelako telefonoekin euren buruei argazkiak ateratzen hasten dira, Palestinarren koheteen jaurtiketaz ohartarazten duten alarmek jotzen dutenean.

Gehienak Israelen ikasten ari diren atzerritarrak dira, eta Israelen eta Palestinarren arteko gatazkak bertan harrapatu ditu. Baina argazkiak sare sozialetara igotzean egiten dituzten komentario barregarriek eta arinek haserrea sortu dute gainontzeko erabiltzaileen artean.

I took a selfie during a rocket attack, so like yeah I guess I should probs stop denying when people call me a #JAP pic.twitter.com/HVj9Jg9b1j — Chloe Marie (@chloifornia) julio 9, 2014

"Selfie bat atera dut koheteak jaurtitzen ari zirela, eta, bai, japoniarra naizela esaten didatenean errealitatea ukatzeari utzi beharko diot".





"Hamasek ez du nik eguzkia hartzea saihestuko"







"Hamasek ez du nik urtebetetzeko shishaz eta garagardoaz disfrutatzea galaraziko".