Politika
ETA-ren armagabetzea
172 'bakegile'k armategiak zaindu dituzte
EITB.EUS
2017/04/08
172 ikuskari izan dira ETAk adierazitako tokietan Frantziako agintariek armak hartu bitartean.
Albisteak (7)
Informazio gehiago (3)
Dokumentuak (1)
ETAren armagabetzearen ostean, 172 "bakegile" ibili dira ETAk irgarritako tokietan armategiak zaintzen, ikuskari gisa, Frantziako agintariek armak hartu bitartean.
Zehazki, 'bakearen artisauak' izeneko taldeak operazio horretan parte hartu duten kideen zerrenda zabaldu du. Tartean dira, besteak beste, alkate ohiak, alderdi politikoetako ordezkariak, elkarteetako kideak eta idazteak.
(Aktibisten argazkia, Nazioarteko Egiaztatzaile Taldeak zabalduta. Argazkia: EFE)
Zerrenda:
BADIOLA Paul (Donibane Lohizuneko auzapez ohia) (ex-maire de Saint-Jean-de-Luz)
SALLABERRY Battitt (Hendaiako auzapez ohia) (ex maire de Hendaye)
SALLABERRY Pierre
HOQUI Therese
MICHAUD Anne Marie (CDDHPBko lehendakari ordea) (ex présidente de la CDDHPB)
HOQUI Joana (Azia elkarteko lehendakaria) (présidente de l’association Azia)
MONTOLEIEU Yannick
ELICHIRY Jean-Daniel (Elkartasun elkarteko zuzendaria) (président de l’association Elkartasun)
DEBARDIEUX Yvette (hautetsi komunista) (élu communiste)
COSNAY Marie (idazlea) (écrivaine)
ABIDALE Malika
DUHALDE Peio
BRAO Lisianne
BOVE Jose (Eurodeputatua – Député européen)
DUFOURG François
LATOUTURE Anne BOYET Pauline
ETCHEVERRY Jean Jacques "Llargo" (Hautetsia - Elu)
PRIETO Geronimo (LAB sindikatua) (syndicat LAB)
HOQUI Charles
ALLAUX Sylvianne (Alderdi Sozialista deputatua / Députée socialiste)
COLINA Mertxe (Abertzaleen Batasuna)
VALI Franz (Emmaüs Lehendakari ohia – Ancien Président d’Emmaüs France)
LARRALDE Michel (CFDT Pays Basque eko idazkari nagusia) (secrétaire général de la CFDT Pays Basque)DT Pays Basque)
orain albiste
albisteak
albisteak
Kirola
albisteak
albisteak
albisteak
kultura
© EITB - 2018 - Pribatutasun Politika - Lege Oharra - Cookien erabilera - Gardentasuna - Kontaktua - Web mapa