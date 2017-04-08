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ETAren armagabetzea: 172 ikuskari, armategiak zaintzen

Politika

ETA-ren armagabetzea

172 'bakegile'k armategiak zaindu dituzte

EITB.EUS

2017/04/08

172 ikuskari izan dira ETAk adierazitako tokietan Frantziako agintariek armak hartu bitartean.

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ETAren armagabetzearen ostean, 172 "bakegile" ibili dira ETAk irgarritako tokietan armategiak zaintzen, ikuskari gisa, Frantziako agintariek armak hartu bitartean.

Zehazki, 'bakearen artisauak' izeneko taldeak operazio horretan parte hartu duten kideen zerrenda zabaldu du. Tartean dira, besteak beste, alkate ohiak, alderdi politikoetako ordezkariak, elkarteetako kideak eta idazteak.

Desarme ETA voluntarios EFE

(Aktibisten argazkia, Nazioarteko Egiaztatzaile Taldeak zabalduta. Argazkia: EFE)

Zerrenda:

BADIOLA Paul (Donibane Lohizuneko auzapez ohia) (ex-maire de Saint-Jean-de-Luz)

SALLABERRY Battitt (Hendaiako auzapez ohia) (ex maire de Hendaye)

SALLABERRY Pierre

HOQUI Therese

MICHAUD Anne Marie (CDDHPBko lehendakari ordea) (ex présidente de la CDDHPB)

HOQUI Joana (Azia elkarteko lehendakaria) (présidente de l’association Azia)

MONTOLEIEU Yannick

ELICHIRY Jean-Daniel (Elkartasun elkarteko zuzendaria) (président de l’association Elkartasun)

DEBARDIEUX Yvette (hautetsi komunista) (élu communiste)

COSNAY Marie (idazlea) (écrivaine)

ABIDALE Malika

DUHALDE Peio

BRAO Lisianne

BOVE Jose (Eurodeputatua – Député européen)

DUFOURG François

LATOUTURE Anne BOYET Pauline

ETCHEVERRY Jean Jacques "Llargo" (Hautetsia - Elu)

PRIETO Geronimo (LAB sindikatua) (syndicat LAB)

HOQUI Charles

ALLAUX Sylvianne (Alderdi Sozialista deputatua / Députée socialiste)

COLINA Mertxe (Abertzaleen Batasuna)

VALI Franz (Emmaüs Lehendakari ohia – Ancien Président d’Emmaüs France)

LARRALDE Michel (CFDT Pays Basque eko idazkari nagusia) (secrétaire général de la CFDT Pays Basque)

DT Pays Basque)

  • Hau zure interesekoa bada, baliteke beste gai hauek ere izatea:
  • ETA

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