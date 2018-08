PlayStation eta Xbox kontsolen sareko zerbitzuei eraso diete

'Lizard Squad' hacker taldeak eraso informatikoa egin du Eguberri egunean Xbox eta PlayStation kontsolen sareko zerbitzuen kontra. Hala, kontsola opari gisa jaso dutenek Xbox Live (Microsoft) eta PlayStation Network (Sony) plataformetara konektatzeko arazoak izan dituzte.

Kim Jong Un Ipar Koreako presidentearen hilketa iradokitzen duen The Interview filma deskargatzeko aukera eman dute bi konpainiek eta erabaki horrekin harremana eduki dezake erasoak.

Gabonetako opari gisa Xbox edo PlayStation kontsola jaso zutenek sareko plataformak modu masiboan erabiliko zutela aurreikusi zuten bi konpainiek.

"Arazoak izan dituzu Xbox Live-ra konektatzeko? Berehalakoan konpontzeko lanetan ari gara. Eskerrik asko pazientzia edukitzeagatik", agertu du Sonyk bere webgunean.

Twitterren dituzten kontuetan, halaber, arazoaren inguruko informazio eman dute bi konpainiek. Hain justu, 09:30ean kaleratutako azken txioaren arabera, arazoak ziren oraindik ordu horretan:

Our engineers are continuing to work hard to resolve the network issues users have experienced today. Thanks for your continued patience!

Some Xbox One users may currently be experiencing issues signing into Xbox Live. Please see http://t.co/99xfLNN0o8 for more info. ^AD