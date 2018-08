Munduko Osasun Erakundearen txostenak hautsak harrotu ditu Twitterren

Munduko Osasun Erakundearen baitan dagoen Minbiziaren Ikerketarako Nazioarteko Agentziak atzo kaleratu zuen txostenaren arabera, saltxitxak, txorizoa eta, oro har, haragi prozesatua jateak minbizia garatzeko arriskua areagotzen du.

10 herrialdetako 22 adituren ustez, "nahikoa froga" dago haragi prozesatua kontsumitzeak kolon eta ondesteko minbizia eragiten duela ondorioztatzeko.

Frogak kontuan hartuta, kartzinogenoen lehen taldean sartu dute haragi prozesatua, tabakoaren, amiantoaren eta diesel motorren kearen parean jarrita.

Albistearen berri izan bezain laster, Twitter sare sozialeko erabiltzaileek #FreeBacon etiketa erabili dute atsekabea edo desadostasuna adierazteko. Kevin Bacon aktorearekin txantxak edo Homer Simpsonen memeak ez dira falta. Hona hemen sarean bota dituzten tuit batzuk:

“Como la gente no coma bacon va a haber q torear cerdos para que no se extingan” #FreeBacon https://t.co/Jnu9KlMlua pic.twitter.com/Ya7gDha9XU

#FreeBacon 9pm-1am Thursdays Sir Francis Bacon once said "mmmmm that's good" and the world changed forever. pic.twitter.com/Tvyo0EDlk5